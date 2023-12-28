Декабрь стал самым тяжелым месяцем. В ВСУ рассказали о штурмах россиян на Таврическом направлении

На Таврическом направлении декабрь стал самым тяжелым месяцем за весь 2023 год. Причина - постоянные штурмы российских оккупантов в районе Марьинки и Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфир телемарафона.

"Самый тяжелый месяц, по моему личному мнению, последний. Потому что враг все время штурмует Марьинку, Авдеевку, несет значительные потери, но сует вперед и пытается взять или до конца года, есть ли какой-то другой срок. Но я считаю, что за количеством атак, по давлению на наши подразделения - крайний месяц этого года самый тяжелый", - рассказал Штупун.

Он также прокомментировал заявления оккупантов о якобы захвате Марьинки.

"Дело в том, что в Марьинке на севере еще находятся наши подразделения, поэтому пропаганда врага обычно работает, но, по факту да. Пока враг продолжает обстреливать наши подразделения из артиллерии. Дальше он пытается больше давить уже на Новомихайловку", - отметил спикер.

Как сообщил Штупун, на Таврическом направлении за минувшие сутки российские оккупанты увеличили количество авиаударов, а по сравнению с позапрошлой в два раза возросло применение дронов-камикадзе - почти до сотни.

"На четырех направлениях зафиксированы сбросы управляемых авиабомб, то есть, по всей линии боевого столкновения враг активизировал авиацию. Основные усилия противник сосредотачивал на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Продолжает активные пехотные атаки при поддержке очень большого количества бронетехники.", - рассказал спикер.

Штурмы Авдеевки

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

Как рассказывал ранее Барабаш, самой большой проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая опасна.

Возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки и Марьинки - читайте в материале РБК-Украина.

Ситуация в Марьинке

Напомним, еще 25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил диктатору Владимиру Путину о том, что российские войска якобы полностью оккупировали Марьинку.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, комментируя эту информацию, отмечал, что о полном захвате города говорить некорректно, поскольку наши защитники все еще находятся в его административных границах.

При этом 26 декабря главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отметил, что украинские защитники находятся на севере Марьинки. Но часть военных уже отошла на окраины и даже дальше.