В Киеве временно закрыли три станции "зеленой ветки" метро: что известно

Сразу три станции киевского метро временно закрыли для входа пассажиров. Это произошло после падения пассажира под поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, движение поездов "зеленой линии" пока осуществляется только на участке между станциями "Сырец" и "Харьковская". Зато станции киевского метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" временно закрыты.

Причиной ограничения движения стала чрезвычайная ситуация - на станции "Вырлица" пассажир попал под поезд.

На место происшествия уже отправились экстренные службы для проведения спасательной операции и выяснения обстоятельств инцидента.

"О возобновлении работы будет сообщено дополнительно", - сообщили в КГГА,