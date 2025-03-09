В Киеве временно закрыли три станции "зеленой ветки" метро: что известно
Сразу три станции киевского метро временно закрыли для входа пассажиров. Это произошло после падения пассажира под поезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
По данным КГГА, движение поездов "зеленой линии" пока осуществляется только на участке между станциями "Сырец" и "Харьковская". Зато станции киевского метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" временно закрыты.
Причиной ограничения движения стала чрезвычайная ситуация - на станции "Вырлица" пассажир попал под поезд.
На место происшествия уже отправились экстренные службы для проведения спасательной операции и выяснения обстоятельств инцидента.
"О возобновлении работы будет сообщено дополнительно", - сообщили в КГГА,
Инциденты в метро
Напомним, что в прошлом месяце юноша решил развлечься, нарушив правила поведения в Киевском метрополитене - он хотел проехать на балюстраде. Однако развлечения закончились тем, что парня госпитализировали с травмами лица и ушибом руки.
Кроме того, в конце прошлого года в метро столицы произошел несчастный случай. Из-за заступа за ограничительную линию на ступеньке эскалатора, обувь ребенка попала между неподвижным элементом эскалатора, что повлекло защемление ноги.
Ранее РБК-Украина также писало, что в Киевском метрополитене начали тестирование новых информационных наклеек, которые должны повысить безопасность пассажиров.
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