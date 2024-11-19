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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Вторник 19 ноября 2024 00:37
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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 19 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Ее причиной стали дроны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в городе Киев", - говорится в сообщении в 00:30.

Менее получаса назад военные предупреждали, что в направлении Киевской области зафиксированы вражеские БпЛА, летевшие из Черниговской области.

Обновлено в 00:38

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Между тем в Воздушных силах проинформировали, что вражеские дроны направляются в северную часть Киева.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Напомним, около часа назад глава Запорожской ОВА сообщил, что россияне атаковали Запорожье более 10 "Шахедами".

В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура, более 10 тысяч абонентов остались без света. Спасатели, полицейские и коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий.

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