В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов
В ночь на 19 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Ее причиной стали дроны россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в городе Киев", - говорится в сообщении в 00:30.
Менее получаса назад военные предупреждали, что в направлении Киевской области зафиксированы вражеские БпЛА, летевшие из Черниговской области.
Обновлено в 00:38
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.
Между тем в Воздушных силах проинформировали, что вражеские дроны направляются в северную часть Киева.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, около часа назад глава Запорожской ОВА сообщил, что россияне атаковали Запорожье более 10 "Шахедами".
В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура, более 10 тысяч абонентов остались без света. Спасатели, полицейские и коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий.
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