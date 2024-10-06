В Киеве объявляли тревогу из-за ракеты, в ряде областей - угроза дронов
Поздно вечером, 6 октября, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревога. Военные предупредили об активности вражеской авиации и ракету в сторону Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 22:03.
Перед этим в 21:52 военные предупреждали, что зафиксировали активность враждебной тактической.
"Активность враждебной тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях", - сообщили в воздушных силах ВСУ.
Позже, в 22:06, военные предупреждали, что в направлении Киевской области через Черниговскую летит крылатая ракета.
В то же время, в воздушном пространстве Украины ряда регионов фиксируют вражеские БпЛА.
Обновлено в 22:14
В это время сообщили об отбое угрозы для Киевской области, а перед этим, в Киеве объявили отбой тревоги. Однако угроза применения вражеских беспилотников до сих пор остается.
Где объявлена тревога
По состоянию на 22:08 карта воздушных масс выглядит так.
Напомним, что менее часа назад в Сумах был слышен звук взрыва. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в регионе зафиксированы беспилотники поменяли. Однако официальной информации, что именно стало причиной взрыва (работа ПВО, удар дроном и т.д.) пока не было.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.