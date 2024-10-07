В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов
В ночь с 7 на 8 октября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Причиной сигнала стали вражеские БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).
Сигнал воздушной тревоги раздался в 02:21.
"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию, - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.
Перед этим в 01:51 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что БПЛА на юге Черниговской области держит курс на Киевскую.
Обновлено в 02:58
В Киеве объявили отбой тревоги.
Где объявлена тревога
По состоянию на 02:28 воздушная тревога объявлена примерно в половине областей Украины. Ее причиной, как и в Киеве, являются беспилотники россиян, которые фиксируют в небе.
Напомним, вечером 6 октября в Киеве два раза объявили тревогу. Первый раз она была связана из-за ракеты, второй раз из-за дронов.
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