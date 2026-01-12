В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов
В Киеве объявлена воздушная тревога. Это вторая тревога в ночь на 12 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Сигнал воздушной тревоги в столице прозвучал около 03:50.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о дронах, движущихся в направлении Киева.
Также угроза беспилотников фиксируется в восточных и северных областях Украины.
Карта воздушных тревог имеет такой вид:
Напомним, в ночь на 12 января в Киеве уже объявлялась воздушная тревога. Она звучала в 01:30.
Тогда сообщалось о взрывах в столице.
Впоследствии глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал о работе ПВО.
Также он добавил, что в Соломенском районе пожар в нежилом здании в результате атаки вражеских дронов.
Массированная атака на Киев и ее последствия
Напомним, в ночь на 9 января российские войска массированно атаковали Киев и область, применив десятки дронов, баллистические ракеты и крылатые ракеты "Калибр". Столицу атаковали с нескольких направлений.
Из-за атаки и перегрузки сетей в городе ввели экстренные отключения электроэнергии. В КГГА объяснили, что слив воды из систем отопления во время морозов является стандартной технической процедурой для защиты оборудования.
Городской голова Виталий Кличко посоветовал жителям по возможности временно выехать за город.
Также 10 января, в Киеве была прекращена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта. Впоследствии в Минэнерго уточнили, что в Киеве и Киевской области пока удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.