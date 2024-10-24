В Киеве в очередной раз объявили воздушную тревогу этой ночью (отбой)

В Киеве снова была объявлена воздушная тревога в ночь на 24 октября. Она стала уже второй после полуночи и третей - с вечера накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
Сигнал об угрозе воздушных атак противника раздался в столице около 05:38.
Жителей Киева призвали немедленно направляться к укрытиям, и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
Отметим, что в Воздушных силах ВСУ около половины пятого утра информировали о фиксации группы российских дронов-камикадзе типа "Шахед" на границе Винницкой и Житомирской областей - то есть недалеко от Киевской области.
Вместе с тем, на время публикации материала, не появлялось сообщений от военных об ударных беспилотниках врага в небе над Киевской областью.
Около 06:38 в Киевской городской военной администрации заявили об отбое воздушной тревоги в столице.
Напомним, вечером 23 октября российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" для очередной воздушной атаки.
Добавим, что в столице еще около десяти вечера в среду объявляли воздушную тревогу - из-за угрозы ударных беспилотников оккупантов. Снова сирена зазвучала в Киеве из-за "Шахедной" атаки около 01.43.
Кроме того, сообщалось о работе ПВО в Киеве и области, в столице также были слышны взрывы. Тогда отбой тревоги был объявлен в 03.37.
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