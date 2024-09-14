В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов"
Фото: в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога (Getty Images)
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки российских дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и начальника Киевской КГВА Сергея Попко.
Жителям столицы советуют проследовать в укрытия гражданской защиты.
Тревога связана с угрозой применения ударных БПЛА. В частности, вражеские дроны обнаружены в городе Бровары Киевской области.
Напомним, вечером в пятницу, 13 сентября, россияне запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Также военные агрессора вывели в море несколько носителей крылатых ракет "Калибр". Возможен масштабный обстрел.
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