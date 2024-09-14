ua en ru
Сб, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов"

Суббота 14 сентября 2024 01:44
UA EN RU
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов" Фото: в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки российских дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и начальника Киевской КГВА Сергея Попко.

Жителям столицы советуют проследовать в укрытия гражданской защиты.

Тревога связана с угрозой применения ударных БПЛА. В частности, вражеские дроны обнаружены в городе Бровары Киевской области.

Напомним, вечером в пятницу, 13 сентября, россияне запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Также военные агрессора вывели в море несколько носителей крылатых ракет "Калибр". Возможен масштабный обстрел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Госбюджет-2025: где Украина будет брать деньги, на что будет тратить, и как мы будем жить
Госбюджет-2025: где Украина будет брать деньги, на что будет тратить, и как мы будем жить
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США