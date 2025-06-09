В Киеве за три дня обновлено пять температурных рекордов

6 июня

В частности, 6 июня среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 24,9 градусов тепла. Предыдущий рекордный показатель 1956 года превышен на 0,2 градусов, а климатическую норму - на 6,5 градусов.

7 июня

Минимальная температура воздуха 7 июня не опустилась ниже 19,9 градусов, что на 0,7 градусов выше чем в 2014 году. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 26,2 градусов, что превысило предыдущий рекордный показатель 2011 года на 1,5 градусов, а климатическую норму - на 7,2 градусов.

8 июня

По данным синоптиков, минимальная температура воздуха 8 июня не опустилась ниже 20,4 градусов тепла, что на 1,8 градусов превысило предыдущий рекорд 2011 года. Максимальная температура воздуха после полудня достигла 31,4 градусов, что на 0,1 градусов выше чем в 2011 году для этой даты.