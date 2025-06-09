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У Києві за три дні оновлено п'ять температурних рекордів

Фото: у Києві оновлено п'ять температурних рекордів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 6 по 8 червня у Києві було зафіксовано п’ять температурних рекордів. Кліматична норма суттєво перевищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

6 червня

Зокрема, 6 червня середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 24,9 градусів тепла. Попередній рекордний показник 1956 року перевищений на 0,2 градусів, а кліматичну норму - на 6,5 градусів.

7 червня

Мінімальна температура повітря 7 червня не опустилась нижче 19,9 градусів, що на 0,7 градусів вище ніж у 2014 році. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 26,2 градусів, що перевищило попередній рекордний показник 2011 року на 1,5 градусів, а кліматичну норму - на 7,2 градусів.

8 червня

За даними синоптиків, мінімальна температура повітря 8 червня не опустилась нижче 20,4 градусів тепла, що на 1,8 градусів перевищило попередній рекорд 2011 року. Максимальна температура повітря після полудня досягла 31,4 градусів, що на 0,1 градусів вище ніж у 2011 році для цієї дати.

Погода в Києві

Нагадаємо, весна 2025 року стала десятою у рейтингу найтепліших у Києві з 1881 року. За даними синоптиків, середньомісячна температура повітря за календарну весну склала 10,7 градусів, що вище кліматичної норми на 1,3 градусів.

Метеорологічне літо прийшло в частину регіонів України 21 травня.

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