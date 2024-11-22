В Киеве три дня в нескольких районах о тревоге будут сообщать через громкоговорители

"В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома" временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского, Шевченковского, а также Соломенского районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информирование граждан о сигнале "Воздушная тревога" будут обеспечиваться подразделениями ГСЧС Киева, а также подразделениями Нацполиции с помощью громкоговорителей.

Данное предупреждение актуально для следующих улиц:

просп. Берестейский - от ул. Вячеслава Чорновила к Большой Кольцевой;

ул. Борщаговская - просп. Любомира Гузара;

ул. Дегтяревская;

ул. Вадима Гетьмана - ул. Александра Довженко;

ул. Зоологическая;

ул. Николая Василенко (от ст. м. "Берестейская" по бульв. Вацлава Гавела);

ул. Мечты;

ул. Даниила Щербаковского;

бульв. Академика Вернадского;

ул. Святошинская;

ул. Героев Космоса;

ул. Коперника;

ул. Шолуденко;

ул. Богдана Гаврилишина.

По информации от "Укртелекома", ориентировочное время возобновления работы системы - 18:00 25 ноября.