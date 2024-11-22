UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві три дні у кількох районах про тривогу повідомлятимуть через гучномовці

Фото: у Києві три дні у кількох районах про тривогу повідомлятимуть через гучномовці (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У кількох районах Києва тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги через технічні проблеми на обладнанні "Укртелекому". Тому про тривогу повідомлятимуть через гучномовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"У звʼязку з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому", тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського, Шевченківського, а також Солом'янського районів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається що інформування громадян про сигнал "Повітряна тривога" будуть забезпечуватись підрозділами ДСНС Києва, а також підрозділами Нацполіції за допомогою гучномовців.

Дане попередження актуальне для наступних вулиць:

  • просп. Берестейський - від вул. В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;
  • вул. Борщагівська - просп. Любомира Гузара;
  • вул. Дегтярівська;
  • вул. Вадима Гетьмана - вул. Олександра Довженка;
  • вул. Зоологічна;
  • вул. Миколи Василенка (від ст. м. "Берестейська" на бульв. Вацлава Гавела);
  • вул. Мрії;
  • вул. Данила Щербаківського;
  • бульв. Академіка Вернадського;
  • вул. Святошинська;
  • вул. Героїв Космосу;
  • вул. Коперника;
  • вул. Шолуденка;
  • вул. Богдана Гаврилишина.

За інформацією від "Укртелекому", орієнтовний час відновлення роботи системи - 18:00 25 листопада.

 

Нагадаємо, ще у лютому минулого року повідомлялося, що Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

Спершу тестувати нову систему почали у Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПовітряна тривога