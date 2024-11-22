У Києві три дні у кількох районах про тривогу повідомлятимуть через гучномовці

У кількох районах Києва тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги через технічні проблеми на обладнанні "Укртелекому". Тому про тривогу повідомлятимуть через гучномовці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"У звʼязку з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому", тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського, Шевченківського, а також Солом'янського районів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається що інформування громадян про сигнал "Повітряна тривога" будуть забезпечуватись підрозділами ДСНС Києва, а також підрозділами Нацполіції за допомогою гучномовців.
Дане попередження актуальне для наступних вулиць:
За інформацією від "Укртелекому", орієнтовний час відновлення роботи системи - 18:00 25 листопада.
Нагадаємо, ще у лютому минулого року повідомлялося, що Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.
Спершу тестувати нову систему почали у Києві.
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