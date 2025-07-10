В Киеве транслировали в TikTok работу сил ПВО по "Шахедам": в КГВА отреагировали

В соцсетях неизвестные организовали прямые трансляции работы противовоздушной обороны по вражеским "Шахедам".

В Telegram-каналах опубликовали скрины таких "эфиров".

Напомним, что съемка и распространение в интернете кадров вражеских воздушных атак и работы противовоздушной обороны ВСУ, помогает агрессору корректировать следующие удары.

В КГВА отреагировали на "трансляцию" и попросили жителей Киева воздержаться от фото и видеофиксации работы сил ПВО.

"Ваша жизнь и здоровье важнее съемки атаки! Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах, не стойте у окна или на балконе. Не распространяйте фото и видео, этим может воспользоваться враг!", - написал глава администрации Ткаченко.

Какое наказание за съемку работы ПВО

Съемка и распространение работы ПВО во время военного положения подпадает под действие статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Это ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и о работе систем ПВО.

Наказание может варьироваться от 3 до 12 лет лишения свободы, в зависимости от обстоятельств.