В Киеве без тепла остается более тысячи домов, - Кличко

По состоянию на утро 11 января в Киеве без тепла остается более тысячи домов после массированной атаки России. Восстановительные работы продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

"Без тепла в столице остается более одной тысячи домов. В остальные подачу теплоносителя восстановили, водоснабжение, с которым в некоторых районах были перебои, вернули всем жителям", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что в результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения были 6 тысяч многоэтажек.

Мэр отметил, что восстановительные работы продолжаются. Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной.

"А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения. В ближайшие дни сильные морозы, по прогнозам, не отступят. Поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться. Коммунальщики, все городские службы делают все, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами", - добавил Кличко.