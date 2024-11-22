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В Киеве три дня в нескольких районах о тревоге будут сообщать через громкоговорители

Киев, Пятница 22 ноября 2024 22:29
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В Киеве три дня в нескольких районах о тревоге будут сообщать через громкоговорители Фото: в Киеве три дня в нескольких районах о тревоге будут сообщать из-за громкоговорителей (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В нескольких районах Киева временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги из-за технических проблем на оборудовании "Укртелекома". Поэтому о тревоге будут сообщать через громкоговорители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома" временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского, Шевченковского, а также Соломенского районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информирование граждан о сигнале "Воздушная тревога" будут обеспечиваться подразделениями ГСЧС Киева, а также подразделениями Нацполиции с помощью громкоговорителей.

Данное предупреждение актуально для следующих улиц:

  • просп. Берестейский - от ул. Вячеслава Чорновила к Большой Кольцевой;
  • ул. Борщаговская - просп. Любомира Гузара;
  • ул. Дегтяревская;
  • ул. Вадима Гетьмана - ул. Александра Довженко;
  • ул. Зоологическая;
  • ул. Николая Василенко (от ст. м. "Берестейская" по бульв. Вацлава Гавела);
  • ул. Мечты;
  • ул. Даниила Щербаковского;
  • бульв. Академика Вернадского;
  • ул. Святошинская;
  • ул. Героев Космоса;
  • ул. Коперника;
  • ул. Шолуденко;
  • ул. Богдана Гаврилишина.

По информации от "Укртелекома", ориентировочное время возобновления работы системы - 18:00 25 ноября.

Напомним, еще в феврале прошлого года сообщалось, что Израиль поможет Украине создать систему раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет о оповещениях относительно вражеских ракет и дронов.

Сначала тестировать новую систему начали в Киеве.

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