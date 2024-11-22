В Киеве три дня в нескольких районах о тревоге будут сообщать через громкоговорители
В нескольких районах Киева временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги из-за технических проблем на оборудовании "Укртелекома". Поэтому о тревоге будут сообщать через громкоговорители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома" временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского, Шевченковского, а также Соломенского районов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информирование граждан о сигнале "Воздушная тревога" будут обеспечиваться подразделениями ГСЧС Киева, а также подразделениями Нацполиции с помощью громкоговорителей.
Данное предупреждение актуально для следующих улиц:
- просп. Берестейский - от ул. Вячеслава Чорновила к Большой Кольцевой;
- ул. Борщаговская - просп. Любомира Гузара;
- ул. Дегтяревская;
- ул. Вадима Гетьмана - ул. Александра Довженко;
- ул. Зоологическая;
- ул. Николая Василенко (от ст. м. "Берестейская" по бульв. Вацлава Гавела);
- ул. Мечты;
- ул. Даниила Щербаковского;
- бульв. Академика Вернадского;
- ул. Святошинская;
- ул. Героев Космоса;
- ул. Коперника;
- ул. Шолуденко;
- ул. Богдана Гаврилишина.
По информации от "Укртелекома", ориентировочное время возобновления работы системы - 18:00 25 ноября.
Напомним, еще в феврале прошлого года сообщалось, что Израиль поможет Украине создать систему раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет о оповещениях относительно вражеских ракет и дронов.
Сначала тестировать новую систему начали в Киеве.
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