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В Киеве также объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в эту ночь, 30 сентября, была объявлена воздушная тревога. В области фиксировалось движение дронов-камикадзе российских захватчиков, и возникла угроза для столицы из-за "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сирена об угрозе вражеских атак с воздуха раздалась в столице около 1:06.

Жителей Киева призвали находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

"Г. Киев - воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к укрытию!", - говорится в объявлении КГВА.

Руководитель администрации Сергей Попко рассказал о "Шахедной" угрозе для Киева.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", - говорится в его публикации в Telegram.

Добавим, перед этим в Воздушных силах информировали о фиксации вражеских ударных беспилотников на границе Черниговской и Киевской областей, и они двигались курсом на юго-запад.

А по обновленным данным военных, "Шахеды" были замечены, в частности, в восточной и южной частях Киевской области, курс - юго-западный/западный.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что вечером 29 сентября российские захватчики запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед" для очередной атаки. Так, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Кроме того, уже ночью в воздушных силах предупредили об угрозе российских ракетных ударов с применением баллистики. И были зафиксированы пуски врагом ракет в сторону Кривого Рога, и в городе раздались взрывы.

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КиевВоздушная тревога