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В Киеве и еще ряде областей объявили воздушную тревогу

Фото: в Киеве и еще ряде областей объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 10 марта, вечером в Киеве и еще ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 18:43 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Донецкой областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Она также продолжает распространятся по всей Украине.

Официальные источники пока не раскрывают причин объявления масштабной воздушной тревоги.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные нанесли 76 ударов по территории Запорожской области и ранили одного мужчину.

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Война России против Украинывоздушная тревога