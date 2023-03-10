У Києві та ще низці областей оголосили повітряну тривогу

Сьогодні, 10 березня, увечері у Києві та ще низці областей України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Станом на 18:43 повітряну тривогу оголошено у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській та Донецькій областях.
Вона також продовжує поширюватись по всій Україні.
Офіційні джерела поки що не розкривають причин оголошення масштабної повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові завдали 76 ударів по території Запорізької області та поранили одного чоловіка.
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