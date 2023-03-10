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В Запорожской области в результате обстрелов россиян пострадал мужчина (фото)

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Запорожская область, Пятница 10 марта 2023 16:50
В Запорожской области в результате обстрелов россиян пострадал мужчина (фото) Фото: В Запорожской области в результате обстрелов россиян пострадал мужчина (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные нанесли 76 ударов по территории Запорожской области и ранили одного мужчину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Запорожской области.

"Под вражеским огнем оказались объекты критической, гражданской и жилищной инфраструктуры региона. В течение суток оккупанты вели прицельный огонь по областному центру и населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов", - говорится в сообщении.

Вчера около 4:00 и 20:00 российские военные нанесли 9 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры области и города. Взрывной волной и обломками повреждены здания двух учебных заведений.

"В результате вечерних обстрелов за медицинской помощью обратился 34-летний житель Запорожья", - добавили правоохранители.

Напомним, что украинские защитники вывели из строя российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2" на Запорожском направлении.

Вчера, 9 марта, после российских ракетных атак в Запорожье зафиксированы проблемы с электроэнергией, однако электричества уже приступили к восстановительным работам.

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