Когда в Житомире снова запустят трамваи и троллейбусы: в мэрии дали прогноз

В Житомире обсуждается возможность возобновления работы электротранспорта. Трамваи и троллейбусы могут снова выйти на маршруты через 10-12 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Житомира.

Городской глава Сергей Сухомлин отметил, что "Укрэнерго" помогло Житомиру после массированной атаки России 9 марта.

"Житомир переподключили к другим областям. Могу сказать, что мы сейчас "на грани" использования электрической энергии. Дополнительная нагрузка может привести к отключению", - отметил мэр.

По его словам, через 10-12 дней в Житомире могут снова запустить трамваи и троллейбусы. Электротранспорт поначалу будет курсировать не в пиковые часы.

Напомним, во время атаки 9 марта Россия попала в энергетический объект в Житомире. В результате удара в Житомире исчез свет.

В "Укрэнерго" сообщают, что в Житомирской области продолжаются сетевые ограничения, а также в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской областях и столице.

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