В Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и Telegram КМВА.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - отметили в КГВА.

В Воздушных силах также сообщили, что в районе Киева - вражеские дроны. Воздушная тревога в столице продолжалась 41 минуту.

Ранее сообщалось, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией вражеских беспилотников, жителей региона призвали оставаться в укрытиях.