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В Киеве и половине областей Украины снова объявили воздушную тревогу

Киев, Среда 12 июня 2024 09:00
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В Киеве и половине областей Украины снова объявили воздушную тревогу Фото: воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога утром 12 июня была объявлена в Киеве и ряде областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 8:52. Также сирены завыли в восточных, северных, центральных областях.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:55

В Киеве и половине областей Украины снова объявили воздушную тревогу

Стоит отметить, что в Киеве уже в третий раз с начала суток объявляют воздушную тревогу. Первую тревогу объявили в 2:55, она длилась почти три часа и была связана с вражеским обстрелом.

Еще одну тревогу в столице и по всей Украине объявили в 6:14 из-за взлета российского МиГ-31К.

Добавим, что этой ночью россияне выпустили по Украине шесть ракет, в том числе "Кинжал", и 24 дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили пять ракет и все "Шахеды".

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