Россияне обстреляли жилой дом в Бериславе Херсонской области: есть раненый

Российские войска сегодня, 21 августа, обстреляли город Берислав в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадал местный мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Россияне атаковали жилой дом в Бериславе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в собственном доме ранения получил 48-летний местный житель.

Фото: Берислав (deepstatemap.live/)

"Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - добавили в ОВА.

Ситуация в Херсонской области

После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Недавно оккупанты ударили из танка по жилому дому в Казацком Херсонской области. Из-за этого погибла женщина.

Сегодня российские военные обстреляли Херсонский район. В результате атаки пострадали два человека.