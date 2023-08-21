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Россияне обстреляли жилой дом в Бериславе Херсонской области: есть раненый

Берислав, Понедельник 21 августа 2023 21:48
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Россияне обстреляли жилой дом в Бериславе Херсонской области: есть раненый Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 21 августа, обстреляли город Берислав в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадал местный мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Россияне атаковали жилой дом в Бериславе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в собственном доме ранения получил 48-летний местный житель.

Россияне обстреляли жилой дом в Бериславе Херсонской области: есть раненый

Фото: Берислав (deepstatemap.live/)

"Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - добавили в ОВА.

Ситуация в Херсонской области

После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Недавно оккупанты ударили из танка по жилому дому в Казацком Херсонской области. Из-за этого погибла женщина.

Сегодня российские военные обстреляли Херсонский район. В результате атаки пострадали два человека.

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