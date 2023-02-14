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За неделю энергетики вернули свет для 90 тысяч семей, - ДТЭК

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Вторник 14 февраля 2023 14:52
За неделю энергетики вернули свет для 90 тысяч семей, - ДТЭК Фото: за неделю энергетики вернули свет для 90 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За прошедшую неделю, с 6 по 12 февраля, энергетики ДТЭК вернули свет почти 90 тысячам семей в 95 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В частности, свет вернули для 41 тысяч семей в Донецкой и 49 тысяч семей Днепропетровской областей.

"Почти год энергетикам приходится в условиях постоянных обстрелов восстанавливать разрушенные из-за войны электросети. С 24 февраля прошлого года они возобновили электроснабжение для уже 6,8 млн домохозяйств. Энергетики возобновляют сети, только получающие разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор" ДТЭК Сети".

Наиболее критичной ситуация остается в Одесской области. Энергосистема области чрезвычайно ослаблена из-за обстрелов. 4 февраля из строя вышла одна из основных подстанций "Укрэнерго", из-за чего без света остались жители Одессы и Одесского района.

"9 февраля ситуацию удалось улучшить и запустить в Одесской области графики отключений в тестовом режиме. Сейчас они еще проходят тестирование. Мы собираем обратную связь клиентов и делаем все возможное, чтобы улучшить графики в соответствии с замечаниями наших клиентов", - отметили в компании.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

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ДТЭК Электроэнергия
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