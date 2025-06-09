В Киеве и областях объявили воздушную тревогу: в чем причина

Фото: Воздушная тревога в Киеве и областях 9 июня (Getty Images)

Сегодня 9 июня уже во второй раз за утро в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и Карту тревог.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении. Где объявили тревогу По состоянию на 10:21 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Сигнал продолжается в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.