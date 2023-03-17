В Киеве и области сегодня могут раздаваться взрывы

В пятницу, 17 марта, жители Киева и области могут слышать звуки взрывов из-за работы саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА .

Сегодня в Вышгородском районе будет проходить уничтожение взрывоопасных предметов.

Работы плановые, поэтому жителей призывают сохранять спокойствие.

Напомним, что вчера в Вышгородском районе также проводилось уничтожение взрывоопасных предметов.

Кроме того, под Киевом произошел масштабный пожар на АЗС.

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