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В Киеве и области сегодня могут раздаваться взрывы

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Пятница 17 марта 2023 08:10
В Киеве и области сегодня могут раздаваться взрывы Фото: в Киеве и области сегодня могут раздаваться взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В пятницу, 17 марта, жители Киева и области могут слышать звуки взрывов из-за работы саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Сегодня в Вышгородском районе будет проходить уничтожение взрывоопасных предметов.

Работы плановые, поэтому жителей призывают сохранять спокойствие.

Напомним, что вчера в Вышгородском районе также проводилось уничтожение взрывоопасных предметов.

Кроме того, под Киевом произошел масштабный пожар на АЗС.

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