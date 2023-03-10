RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и области сегодня может быть "громко". Будут работать пиротехники

Фото: в Киеве и области сегодня будут работать пиротехники, возможны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На территории Вышгородского района Киевской области сегодня, 10 марта, ведутся работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Из-за этого в области может быть громко", - говорится в сообщении.

Жителей региона просят сохранять спокойствие.

"Будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников!", - добавили в КОВА.

Как сообщалось, по всей Украине сегодня, 10 марта, объявили воздушную тревогу. Это произошло после того, как в Беларуси оккупанты подняли в небо свое МиГ-31К.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевская областьвибухи