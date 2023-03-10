В Киеве и области сегодня может быть "громко". Будут работать пиротехники

На территории Вышгородского района Киевской области сегодня, 10 марта, ведутся работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
"Из-за этого в области может быть громко", - говорится в сообщении.
Жителей региона просят сохранять спокойствие.
"Будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников!", - добавили в КОВА.
Как сообщалось, по всей Украине сегодня, 10 марта, объявили воздушную тревогу. Это произошло после того, как в Беларуси оккупанты подняли в небо свое МиГ-31К.
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