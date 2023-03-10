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По всей Украине раздается тревога. В Беларуси взлетел российский МиГ-31К

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Киев, Пятница 10 марта 2023 09:19
По всей Украине раздается тревога. В Беларуси взлетел российский МиГ-31К Фото: после взлета МиГ-31К в Беларуси воздушная тревога охватила Украину (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

По всей Украине сегодня, 10 марта объявили воздушную тревогу. Это произошло после того, как в Беларуси оккупанты подняли в небо свой МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:19 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

По всей Украине раздается тревога. В Беларуси взлетел российский МиГ-31К

В чем угроза

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила о взлете в 09:02 с белорусского аэродрома Мачулищи российского истребителя МиГ-31К.

Отметим, что МиГ-31К - это носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины.

Напомним, что вчера россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг выпустил 81 ракету, из которых были и "Кинжалы". В результате атаки погибли, повреждены объекты энергетики и критической инфраструктуры в ряде областей.

Добавим, американский Институт изучения войны (ISW) считает, что вчерашний массированный ракетный удар по Украине служил преимущественно пропагандистским целям россиян.

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