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В Києві та області сьогодні може бути "гучно". Працюватимуть піротехніки

Фото: у Києві та області сьогодні працюватимуть піротехніки, можливі звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На території Вишгородського району Київської області сьогодні, 10 березня, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Можливі звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Через це в області може бути гучно", - йдеться в повідомленні.

Мешканців регіону просять зберігати спокій.

"Будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!", - додали в КОВА.

Як повідомлялось, по всій Україні сьогодні, 10 березня оголосили повітряну тривогу. Це сталося після того, як в Білорусі окупанти підняли в небо свій МіГ-31К.

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КиївКиївська областьвибухи