В Києві та області сьогодні може бути "гучно". Працюватимуть піротехніки

На території Вишгородського району Київської області сьогодні, 10 березня, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Можливі звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
"Через це в області може бути гучно", - йдеться в повідомленні.
Мешканців регіону просять зберігати спокій.
"Будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!", - додали в КОВА.
Як повідомлялось, по всій Україні сьогодні, 10 березня оголосили повітряну тривогу. Це сталося після того, як в Білорусі окупанти підняли в небо свій МіГ-31К.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.