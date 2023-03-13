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В Киеве и области отменили стабилизационные отключения света

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Киев, Понедельник 13 марта 2023 22:25
В Киеве и области отменили стабилизационные отключения света Фото: в Киеве и области отменили стабилизационные отключения света (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и области отменили стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Стабилизационные отключения в Киеве и Киевской области отменены. Было возобновлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта Россия массированно атаковала ракетами украинские объекты энергетики, под ударом в частности оказался и Киев. Так, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. Кроме того, зафиксировали попадания в Святошинском районе.

В результате атаки в столице был поврежден энергетический объект, также стало известно о трех пострадавших.

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Киев Киевская область відключеня світла Электроэнергия
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