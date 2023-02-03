Метель и порывы ветра: синоптики рассказали, где завтра ждать непогоды

Завтра, 4 февраля, в западных областях ожидается снег и метель. К тому же, синоптики предупреждают о порывах ветра в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В субботу облачно с прояснениями. В западных регионах прогнозируется умеренный, на Закарпатье и Прикарпатье сильный снег и метель. На остальной территории небольшой снег, в южной части небольшой мокрый снег, в Крыму с дождем.

На дорогах также ожидается гололедица.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах до 8° мороза. Днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге 0-5° тепла. Ветер в западной части северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем в западных регионах местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица.

Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°. Ветер северный, 7-12 м/с.