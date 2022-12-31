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В Киеве и области работает ПВО: что известно

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Киев, Суббота 31 декабря 2022 13:51
В Киеве и области работает ПВО: что известно Фото: в Киеве и области работает ПВО (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 31 декабря, в Киеве и области слышны взрывы. Работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В Киеве и области работает ПВО! Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

По данным главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, в столичном регионе тоже работает ПВО.

"Киевская область! Работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях. Ничего не фиксируем и не публикуем в соцсетях", - написал он в Telegram.

Как сообщалось, в Украине сообщили о пусках ракет в субботу, 31 декабря. Почти сразу по стране начала распространяться воздушная тревога.

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