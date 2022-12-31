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Пуски ракет. Ким сообщил об атаке РФ

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Украина, Суббота 31 декабря 2022 12:24
Пуски ракет. Ким сообщил об атаке РФ Фото: в Украине сообщили о пусках ракет 31 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине сообщили о пусках ракет 31 декабря. Воздушная тревога пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам все таки попытаться испортить день. Есть пуски ракет", - рассказал он.

Обновлено 12.22. На данный момент воздушная тревога, начиная с 12.22 объявлена в Николаевской и Одесской областях.

Обновлено 12.28. По данным городского головы Сум Александра Лысенко, возможна ракетная опасность и отключение электроснабжения.

"Подготовьтесь, пожалуйста!" - обратился он.

Обновлено 12.33. Воздушная тревога продолжает распространяться по областям. На данный момент ее объявили еще и в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях. Детальнее о ситуации с воздушными тревогами в Украине 31 декабря - в материале РБК-Украина.

Обновлено 12.49. Ким сообщил о первой ракете, выпущенной россиянами.

"Вижу первую, не ошибся - а жаль", - написал он в Telegram.

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупредили об опасности ракетных ударов. По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, ожидался пуск 100 ракет в несколько волн.

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