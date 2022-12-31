ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та області працює ППО: що відомо

Новость на русском →
Київ, Субота 31 грудня 2022 13:51
У Києві та області працює ППО: що відомо Фото: у У Києві та області працює ППО (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 31 грудня, у Києві та області чути вибухи. Працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"В Києві та області працює ППО! Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

За даними голови Київської ОВА Олексія Кулеби, у столичному регіоні теж працює ППО.

"Київська область! Працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях. Нічого не фіксуємо та не публікуємо в соцмережах", - написав він у Telegram.

Як повідомлялось, в Україні повідомили про пуски ракет у суботу, 31 грудня. Майже одразу по країні почала ширитись повітряна тривога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область вибухи
NEWS
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок