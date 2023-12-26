В Киеве и области объявлена воздушная тревога

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
Сообщается о ракетной опасности.
Также тревога объявлена в Черниговской области.
Карта: https://alerts.in.ua/
В 5:35 - сообщили об отбое тревоги для Киева, а в 5:38 - для Киевской и Черниговской областей.
В ночь на 26 декабря в порту Феодосии прогремели мощные взрывы, российские СМИ заявили о работе сил противовоздушной обороны. Телеграмм-канал Крымский ветер сообщил, что был атакован корабль, который привез из Ирана "Шахеды".
Позже командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что в порту Феодосии уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".
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