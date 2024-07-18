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В Киеве и области в ближайшее время ожидается шторм

Фото: штормовая погода в Киеве и области 18 июля (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Киеве в ближайшее время ожидается существенное ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о дождях, граде и шквальном ветре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" и КГГА.

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 18 июля грозы, град и шквал 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В связи с этим синоптики объявили 1-й - желтый - уровень опасности.

Также из-за сильных ливней с осадками до 30-40 миллиметров за 1 час объявлен 2-й - оранжевый - уровень опасности.

Как отмечают в КГГА, гидрослужбы УК "Киевавтодор" готовы к ухудшению погодных условий, и на местах возможных подтоплений раньше времени дежурит спецтехника.

"Специалисты советуют закрыть окна, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт. Водителям советуют снизить скорость", - говорится в сообщении.

Также жителям и гостям столицы в случае чрезвычайных ситуаций с падением деревьев советуют обращаться на линии экстренных спецслужб:

  • 101 или 0444303713 - спасатели;
  • 0442724018 - "Киевзеленстрой".

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков призывают обращаться по номеру - 0503873542.

Фото: предупреждение об опасной погоде в Киеве и области 18 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине и столице

Напомним, что в Киеве и области долгое время держится аномальная жара.

Так, в среду, 17 июля, максимальная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 35,6 градуса тепла. Следует отметить, что предыдущий рекордный показатель 2016 превышен на 0,2 градусов.

Всего в Киеветемпературные рекорды обновляются семь дней подряд.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жара должна ослабеть.

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