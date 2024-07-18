В Киеве и области в ближайшее время ожидается шторм

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 18 июля грозы, град и шквал 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В связи с этим синоптики объявили 1-й - желтый - уровень опасности.

Также из-за сильных ливней с осадками до 30-40 миллиметров за 1 час объявлен 2-й - оранжевый - уровень опасности.

Как отмечают в КГГА, гидрослужбы УК "Киевавтодор" готовы к ухудшению погодных условий, и на местах возможных подтоплений раньше времени дежурит спецтехника.

"Специалисты советуют закрыть окна, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт. Водителям советуют снизить скорость", - говорится в сообщении.

Также жителям и гостям столицы в случае чрезвычайных ситуаций с падением деревьев советуют обращаться на линии экстренных спецслужб:

101 или 0444303713 - спасатели;

0442724018 - "Киевзеленстрой".

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков призывают обращаться по номеру - 0503873542.

Фото: предупреждение об опасной погоде в Киеве и области 18 июля (facebook.com/UkrHMC)