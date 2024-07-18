У Києві та області в найближчий час очікується шторм

У Києві в найближчу годину очікується істотне погіршення погоди. Синоптики попереджають про дощі, град та шквальний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" та КМДА.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 липня грози, град та шквал 15-20 метрів на секунду", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку із цим синоптики оголосили 1-й - жовтий - рівень небезпечності.
Також через сильні зливи з опадами до 30-40 міліметрів за 1 годину оголошено 2-й - помаранчевий - рівень небезпечності.
Як зазначають у КМДА, гідрослужби КК "Київавтодор" готові до погіршення погодних умов, і на місцях можливих підтоплень завчасно чергує спецтехніка.
"Фахівці радять закрити вікна, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. Водіям радять знизити швидкість", - йдеться в повідомленні.
Також мешканцям та гостям столиці у випадку надзвичайних ситуацій з падінням дерев радять звертатися на лінії екстрених спецслужб:
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків закликають звертатись за номером - 0503873542.
Нагадаємо, що у Києві та області протягом тривалого часу тримається аномальна спека.
Так, у середу, 17 липня, максимальна температура повітря в Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 35,6 градусів тепла. Варто зазначити, що попередній рекордний показник 2016 року перевищений на 0,2 градусів.
Загалом у Києві температурні рекорди оновлюються сім днів поспіль.
Згідно з прогнозами синоптиків, найближчими днями спека повинна послабитися.
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