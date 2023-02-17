В Ивано-Франковской области сегодня могут раздаваться взрывы: в чем причина
Фото: в Ивано-Франковской области сегодня проведут военные учения (Getty Images)
Жителей Ивано-Франковской области предупредили о возможных звуках взрывов. Они связаны с учениями военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.
Она предупредила, что в Прикарпатье сегодня, 17 февраля, проведут военные учения.
"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - отметила она.
Напомним, военные предупредили, что в Одессе могут периодически быть слышны звуки взрывов или стрельбы, поскольку в городе проводят тренировки для украинских защитников.
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