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В ближайшее время Киев и область накроет туман: сколько продержится

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Киев, Суббота 21 января 2023 16:50
В ближайшее время Киев и область накроет туман: сколько продержится Фото: в ближайший час Киев и область накроет туман (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшее время Киев и Киевскую область накроет туман. Он продержится до утра воскресенья, 22 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час, с удержанием до конца суток 21 января, ночью и утром 22 января туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Синоптики присвоили этой непогоде первый желтый уровень опасности.

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - добавили синоптики.

Как сообщалось, в результате сильных и длительных осадков на западе Украины произошло подтопление более 10 подвальных помещений. Также наблюдаются переливы на дорогах.

Напомним, в выходные, 21-22 января, на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской области прогнозируется вероятность схода лавин. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

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