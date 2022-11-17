В Киеве и области экстренные отключения света, графики не действуют
В Киеве и Киевской области сегодня, 17 ноября, введены экстренные отключения света. Поэтому графики пока не действуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Верим в победу!" - говорится в сообщении.
Отметим, что экстренные аварийные отключения - это отключения, которые происходят вынужденно. Их невозможно предусмотреть и составить графики.
Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что восстановление некоторых объектов энергетики может занять до двух недель.
Добавим, что из-за самой большой атаки в истории энергетики по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно - аварийные отключения.
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