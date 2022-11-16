ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев предупредили об аварийных отключениях после крупнейшей атаки в истории энергетики

Новина українською →
Украина, Среда 16 ноября 2022 09:48
Украинцев предупредили об аварийных отключениях после крупнейшей атаки в истории энергетики Фото: ¦отключения будут по всей Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По всей Украине 16 ноября используются графики почасовых отключений, а также дополнительно - аварийные отключения. Накануне произошла самая большая атака в истории энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Массированные ракетные удары 15 ноября и похолодание еще больше усложнили ситуацию в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 16 ноября была самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины.

Наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также центральном и северо-восточных регионах. Для стабилизации энергосистемы "Укрэнерго" были применены аварийные графики отключений. Это позволило предотвратить полное обесточивание страны, заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Следующие несколько дней будут тяжелыми: близится похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже, добавил он.

Кудрицкий призвал с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости.

"Враг жесток и мы понимаем, что на этом он может не остановиться. У нас есть план реагирования на разные ситуации, в том числе и самые плохие. В то же время украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки", – добавил он.

Напомним, 15 ноября Россия нанесла самый массовый удар по территории Украины. Оккупанты выпустили по нашей территории более 90 ракет и 10 иранских дронов "Шахед". В результате атак были повреждены объекты энергетической инфраструктуре в нескольких регионах.

При этом силам ПВО всего удалось сбить более 70 вражеских ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла Электроэнергия
NEWS
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму