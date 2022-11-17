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У Києві та області екстрені відключення світла, графіки не діють

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Київ, Четвер 17 листопада 2022 08:40
У Києві та області екстрені відключення світла, графіки не діють Фото: сьогодні в Києві та області екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві та Київської області сьогодні, 17 листопада введено екстрені відключення світла. Тому графіки наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Віримо в перемогу!" - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що екстрені аварійні вимкнення - це ті вимкнення, що відбуваються вимушено. Їх неможливо передбачити та скласти графіки.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України повідомили, що відновлення деяких об'єктів енергетики може тривати до двох тижнів.

Додамо, що через найбільшу атаку в історії енергетики по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково - аварійні відключення.

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