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В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях завтра полдня не будут выключать свет

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Суббота 04 февраля 2023 22:35
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях завтра полдня не будут выключать свет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В воскресенье, 5 февраля, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях до 16.00 не будут выключать электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Завтра Киев, Киевской и Днепропетровской областях в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечено, что лимиты потребления будут применены только с 16:00 до 20:00 в:

  • Киеве (1233 МВт);
  • Киевской области (882 МВт)"
  • Днепропетровской области (1494 МВт).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в воскресенье, 5 февраля, в сутки в Сумской и Запорожской областях не будут выключать электроэнергию.

Добавим, в Украине несколько снизился дефицит мощности в энергосистеме. Аварийные отключения действуют только в Одесской области.

Также ранее мы писали, что в "Укрэнерго" объяснили, как определяются лимиты потребления электроэнергии для каждой области.

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