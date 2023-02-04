Повлияло ли похолодание на отключение света в Киеве: ответ YASNO
Несмотря на то, что в Киеве в последние дни значительно похолодало, вводить экстренные отключения не планируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко в Facebook .
"Несмотря на то, что похолодало, в Киеве остаемся в графиках", - заявил Коваленко.
Он сообщил, что наоборот на тепловых электростанциях увеличились объемы генерации. По его словам, на завтра "Укрэнерго" предоставило ограничение только с 16.00 до 20.00 в объемах:
- 1233 МВт в день для Киева;
- 1494 МВт в день для Днепра.
"Остальное время, надеемся, будем без отключений", - подчеркнул гендиректор YASNO.
Напомним, ранее Коваленко сообщил, что в Киеве подавляющем большинстве домов выключают свет по графику, однако есть 3%, которым технически невозможно это сделать.
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