В Киеве и ряде регионов Украины утром объявили воздушную тревогу

Фото: люди в Киеве прячутся в метро (Getty Images)

Утром, 15 августа, в Киеве и других областях Украины объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал. Карта воздушных тревог.

В Воздушных силах ВСУ пока не сообщали о причине тревоги. Однако, как пишут каналы в Telegram, существует ракетная опасность, а именно - угроза баллистики. Обновлено в 07:10 Военные официально сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения. Обновлено в 07:13 В Киеве и ряде областей начали объявлять отбой тревоги. Где объявлена тревога По состоянию на 07:09 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.