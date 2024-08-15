В Киеве и ряде регионов Украины утром объявили воздушную тревогу
Фото: люди в Киеве прячутся в метро (Getty Images)
Утром, 15 августа, в Киеве и других областях Украины объявлен сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал. Карта воздушных тревог.
В Воздушных силах ВСУ пока не сообщали о причине тревоги. Однако, как пишут каналы в Telegram, существует ракетная опасность, а именно - угроза баллистики.
Обновлено в 07:10
Военные официально сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения.
Обновлено в 07:13
В Киеве и ряде областей начали объявлять отбой тревоги.
Где объявлена тревога
По состоянию на 07:09 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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