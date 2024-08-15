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В Киеве и ряде регионов Украины утром объявили воздушную тревогу

Четверг 15 августа 2024 07:07
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В Киеве и ряде регионов Украины утром объявили воздушную тревогу Фото: люди в Киеве прячутся в метро (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 15 августа, в Киеве и других областях Украины объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал. Карта воздушных тревог.

В Воздушных силах ВСУ пока не сообщали о причине тревоги. Однако, как пишут каналы в Telegram, существует ракетная опасность, а именно - угроза баллистики.

Обновлено в 07:10

Военные официально сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения.

Обновлено в 07:13

В Киеве и ряде областей начали объявлять отбой тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 07:09 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве и ряде регионов Украины утром объявили воздушную тревогу

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