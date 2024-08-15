У Києві та низці регіонів України зранку оголосили повітряну тривогу

Зранку, 15 серпня, у Києві та інших областях України оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал Карта повітряних тривог.

У Повітряних силах ЗСУ поки не повідомляли причину тривоги. Проте як пишуть канали у Telegram, існує ракетна небезпека, а саме - загроза балістики.

Нагадаємо, що вночі також оголошували повітряну тривогу як в столиці, так і в інших куточках України. Причиною була загроза балістики з півночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.