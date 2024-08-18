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В Киеве и ряде областей снова объявили тревогу из-за ракетной угрозы (обновлено)

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога уже во второй раз за утро 18 августа. Она связана с угрозой российских ракетных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Сирена завыла в столице около 06.51.

Военные сообщили о фиксации движения скоростной цели на Киевскую область.

А потом заявили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах позже рассказали, что вражеская ракета фиксировалась в Черкасской области, но впоследствии изменила направление на юг, затем снова на Киевскую область.

"Киев срочно в укрытие!" - говорится в объявлении военных в 07.27.

Обновлено: отбой тревоги

Однако уже в 07:43 в столице объявили об отбое воздушной тревоги. Кроме того, аналогичное объявление было сделано и по Киевской области.

Российская атака на Киев 18 августа

Ранее сообщалось, что этой ночью российские захватчики для очередного воздушного удара по Украине запустили "Шахеды", а также нанесли ракетную атаку с применением баллистики.

Так, ранним утром в Киеве объявили воздушную тревогу, в районе столицы были слышны взрывы. Местные власти рассказали о работе ПВО на подступах к Киеву и области.

Позже в КМВА рассказали, что российские оккупанты применили для атаки по Киеву баллистические ракеты и дроны-камикадзе, но все вражеские воздушные цели были сбиты средствами ПВО. В Киеве разрушения не зафиксированы, и сообщений о пострадавших не поступали.

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КиевВоздушная тревогаРакетная атака