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Галущенко обсудил с послом Турции использование плавучих электростанций в Украине

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Среда 15 февраля 2023 16:39
Галущенко обсудил с послом Турции использование плавучих электростанций в Украине Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с послом Турции в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдером. Стороны затронули вопрос использования плавучих электростанций для нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

В ходе встречи Галущенгко подчеркнул, что Турция является важным стратегическим партнером нашей страны, а Украина со своей стороны заинтересована в укреплении дальнейшего сотрудничества.

“Плавающие электростанции - это возможность обеспечения генерацией определенного региона, это один из элементов децентрализации энергосистемы. Особенно это важно в условиях, когда Россия продолжает ежедневно атаковать наши энергообъекты”, - отметил Галущенко.

Стороны договорились продолжить переговоры о плавучих электростанциях в будущем, в частности, о местах их расположения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Karpowership недавно подписала меморандум о намерении поставить в Украину плавучие электростанции.

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