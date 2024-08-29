В Киеве и 15 областях изменились графики отключений света

Фото: в Киеве и 15 областях будут действовать одновременно три очереди отключений (Getty Images)

В Киеве и большинстве областей Украины изменились графики отключений света на 29 августа. Сегодня до вечера будут выключать три очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и Министерство энергетики Telegram.

Как отметило "Укрэнерго", утром в большинстве регионов вынужденно была применена дополнительная очередь отключений. С 7:00 до 22:00 в Киеве, а также в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях будут действовать три очереди отключений одновременно. Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 568 населенных пунктов, в том числе: Черниговская область: в результате обстрела отключились воздушные линии, из-за чего обесточивались бытовые потребители;

в результате обстрела отключились воздушные линии, из-за чего обесточивались бытовые потребители; Харьковская область: из-за боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители;

из-за боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители; Запорожская область: при осмотре воздушной линии обнаружили взрывоопасные предметы, которые были обезврежены;

при осмотре воздушной линии обнаружили взрывоопасные предметы, которые были обезврежены; Днепропетровская область: на территории подстанции работники обнаружили обломки дрона, которые были обезврежены;

на территории подстанции работники обнаружили обломки дрона, которые были обезврежены; Николаевская область: при осмотре воздушной линии обнаружены повреждения проводов.