ua en ru
Пт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения света

11:06 06.11.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
В Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения света Фото: отключение света действуют в Киеве и четырех областях (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Киев и еще четыре области живут по аварийным графикам отключений света. В столице ситуация самая сложная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

В настоящее время аварийные отключения действуют в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Там выключили пять очередей.

Это делают, чтобы не допустить понижения уровня напряжения в энергосистеме.

Особенно сложная ситуация в Киеве. Поэтому графики отключений в течение дня могут часто меняться.

Энергетики непрерывно работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуться к прогнозируемым графикам отключений.

Как сообщало РБК-Украина, в Житомире из-за значительных повреждений энергосистемы после ударов ввели режим экономии электроэнергии.

Горожане попросили ограничить потребление в пиковые часы, а электротранспорт в городе временно остановили.

Напомним, что с 6 ноября ГСЧС будет разворачивать мобильные пункты помощи там, где более суток без света остаются более 30 тысяч семей.

В каждой палатке будут генератор и тепловые пушки, а рядом будут дежурить экипажи полиции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Отключения света
Новости
Кушнер сделал заявление после переговоров по гарантиям безопасности для Украины
Кушнер сделал заявление после переговоров по гарантиям безопасности для Украины
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так